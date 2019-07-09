2019-07-09T11:21:10+03:00
Происшествия

В Волгограде директор стройфирмы задолжал работникам более 200 тысяч рублей

Люди почти полгода не получали зарплату, потом уволились и пошли в прокуратуру
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, есть еще в Волгограде бизнесмены, которым правоохранителям приходится рассказывать, что платить зарплату подчиненным он обязан по закону в первую очередь. Недавно, один такой коммерсант погасил долги перед работниками после того, как следователи СУ СК по региону завели на него уголовное дело.

Этот 35-летний гендиректор строительной фирмы несколько месяцев «кормил» своих сотрудников обещаниями, пока те не уволились. Но даже в день увольнения он не выплатил им долги. Неизвестно, сколько б еще наживался этот коммерсант на людях, если б не прокурорская проверка, которая и выявила его преступную халатность.

Как установили следователи СУ СК по региону, двум работникам стройфирмы не платили зарплату с ноября 2018-го и вплоть до 3 апреля 2019-го (до их увольнения). Сумма долга достигла 215 тысяч рублей. Не получил причитающиеся деньги – чуть больше 39 тысяч рублей - еще один сотрудник фирмы, проработавший там всего полтора месяца.

- Следователи установили, что возможность погасить долг у директора была. В частности, с декабря 2018 года по март 2019-го на расчетный счет его предприятия поступило свыше 3,5 миллионов рублей, однако тратились эти деньги на иные хозяйственные нужды, - уточняют «КП-Волгоград» в следственном управлении.

Но, как только на него завели уголовное дело, деньги тут же нашлись. На данный момент долги по зарплате сотрудникам погашены в полном объеме. Но следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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