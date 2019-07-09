Астраханца, который изрезал ножом любимую девушку, отправили в колонию на 10 лет

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-09T11:01:14+03:00

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Эта чудовищная история, происшедшая в Астрахани, поразила всех своей жестокостью: молодой парень, студент юрфака астраханского университета Александр Каверин буквально изрезал свою бывшую возлюбленную. Он нанес ей порядка двадцати ножевых ранений. А все из-за того, что не смог простить девушку за то, что она его бросила. Причем астраханка не променяла Александра на другого, она просто сбежала от его побоев. 22 июля 2018-го он подкараулил ее у дома и в порыве гнева попытался убить.

«Скорую» помощь девушке вызвали случайные очевидцы. Астраханку оперировали несколько часов лучшие медики. Ее состояние оценивалось врачами как крайне тяжелое, но девушку удалось спасти.

По «горячим» следам полицейские задержали парня. Следователи завели на него уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сегодня суд Трусовского района Астрахани вынес приговор.

- Астраханца приговорили к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU