2019-07-09T10:29:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель-пенсионер чуть не убил бабушку забором

А в Волжском в аварии пострадал 9-месячный ребенок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Светлоярском районе 60-летний водитель чуть не убил 77-летнюю бабушку. Все произошло в хуторе Барбаши. Мужчина ехал на своей «шестерке» по улице Лесной, и, видимо, так разогнался, что не справился с управлением и врезался в деревянный забор одного из частных домов. На беду у ограды в этот момент находилась 77-летняя женщина. Забор рухнул прямо на нее.

- Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волжском из-за нерадивого 46-летнего водителя «Ниссан Х-Трейл»в больнице оказались мужчина и 9-месячный ребенок. А все потому, что водитель не уступил дорогу на перекрестке с улицей Горького при въезде в Волжский со стороны Волгограда и протаранил «ВАЗ-21140», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Благо все остались живы, вот только пассажир отечественной легковушки и малыш теперь на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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