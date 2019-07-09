На Волгоград движется ураган с ливнем и градом
Волгоградцы, держитесь крепко: на регион надвигается мощный циклон, который несет с собой ураган и град. МЧС по Волгоградской области уже выдало предупреждение об усилении порывов ветра.
- По сообщению Волгоградского Гидрометцентра в течение суток 9 июля местами по Волгоградской области ожидаются грозы с усилением ветра порывами 15-20 метров в секунду, ливни, а во второй половине дня возможен град, - предупреждают в ГУ МЧС по региону.
Так что будьте осторожны! Спасатели рекомендуют автовладельцам не парковать сегодня свои машины под деревьями и вдали от рекламных щитов. Пешеходов также просят обходить стороной слабо укрепленные конструкции.
- При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - напоминают спасатели.
И не вздумайте сегодня выходить на прогулку по Волге на катере.
ИСТОЧНИК KP.RU