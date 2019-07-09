В Волгограде ищут грабителя, пытавшегося украсть кассу в магазине
Ночью 9 июля, примерно в 02.40, в торговый зал магазина, расположенного магазина по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда, вошел молодой человек. Пару минут походив между рядами, он вдруг достал из кармана нож и набросился на женщину-кассира. Парень приставил к ней нож и потребовал отдать деньги из кассы.
Но волгоградские женщины - не из робкого десятка. Они оказали сопротивление грабителю и смогли вызвать полицию. Поэтому мужчина не смог завершить начатое.
Полиция Волгограда ищет грабителя! И обращается к волгоградцам за помощью.
- Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 27-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, волос светло- русый. Одет: серая куртка с капюшоном, шорты темного цвета, темные кроссовки с белой подошвой, - описывают преступника в ГУ МВД по Волгограду.
И просят: если вам что-либо известно о личности разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду 93-21-11, отдел полиции Дзержинского района 36-60-60. Конфиденциальность гарантируют.
Полиция Волгограда ищет грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU