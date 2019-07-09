2019-07-09T10:04:45+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут грабителя, пытавшегося украсть кассу в магазине

Молодой мужчина ножом угрожал продавщице
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция разыскивает этого грабителя!Полиция разыскивает этого грабителя!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Ночью 9 июля, примерно в 02.40, в торговый зал магазина, расположенного магазина по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда, вошел молодой человек. Пару минут походив между рядами, он вдруг достал из кармана нож и набросился на женщину-кассира. Парень приставил к ней нож и потребовал отдать деньги из кассы.

Но волгоградские женщины - не из робкого десятка. Они оказали сопротивление грабителю и смогли вызвать полицию. Поэтому мужчина не смог завершить начатое.

Полиция Волгограда ищет грабителя! И обращается к волгоградцам за помощью.

- Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 27-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, волос светло- русый. Одет: серая куртка с капюшоном, шорты темного цвета, темные кроссовки с белой подошвой, - описывают преступника в ГУ МВД по Волгограду.

И просят: если вам что-либо известно о личности разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду 93-21-11, отдел полиции Дзержинского района 36-60-60. Конфиденциальность гарантируют.

Полиция Волгограда ищет грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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