В Волгограде сына Михаила Музраева судят за неповиновение сотрудникам ФСБ

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-08T17:55:53+03:00

Но в суд обвиняемый не явился

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Пока экс-глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев находится за московском СИЗО «Лефортово» и пытается доказать свою невиновность в предъявляемых ему обвинениях в покушении на губернатора, его сына - Музраева-младшего судят в Волгограде.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, Михаила Музраева-младшего обвиняют в «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей».

Якобы сын Музраева оказывал сопротивление бойцам спецподразделения, когда те пришли с обысками в дом бывшего руководителя волгоградского следкома.

Дело Музраева младшего рассматривают в Дзержинском суде Волгограда. Но на сегодняшнее заседание, 8 июля, обвиняемый не явился. Вместо него пришел его адвокат. Выслушав обе стороны процесса судья решила перенести заседание на 25 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU