В Волгограде наказали фирмы, где люди годами работали под видом стажеров

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-08T16:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Не секрет, что некоторые фирмы берут на работу сотрудников «без официального трудоустройства» и даже без трудового договора. Ну а что удобно: человек работу выполняет, а предприниматель не платит за него никакие налоги. Только забывают эти бизнесмены, что это противозаконно. Недавно сотрудники прокуратуры проехались с проверками по организациям общественного питания, расположенным в Центральном районе Волгограда. Нарушения нашли почти в каждом.

- Как следует из материалов надзорной проверки, в ряде развлекательных заведений работали 8 сотрудников без оформления трудовых правоотношений. При этом работодатели уверяли, что граждане приняты на работу недавно и являются стажерами. Однако прокуратурой установлено, что сотрудники работали без официального трудоустройства от шести месяцев до полутора лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Всем предприятиям выдали предписания устранить нарушения. Ну, а за то, что преступили закон (уклонение от заключения трудового договора) каждый нарушитель заплатит штраф размере 50 тысяч рублей.

- В настоящее время права работников восстановлены – в рамках заключенных трудовых договоров произведены необходимые социальные и налоговые отчисления, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU