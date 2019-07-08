В волгоградских сосисках нашли опасные антибиотики, камедь и крахмал

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-08T16:32:14+03:00

Из чего же, из чего же нынче сделаны сосиски? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Раньше шутили, что колбасу делают не из мяса, а из бумаги. Но от того, что сегодня производители добавляют в сосиски, становится не смешно, а страшно. Например, в сосисках волгоградского предприятия «Царицынский комбинат» нашли опасные антибиотики. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Специалисты ведомства взяли несколько проб колбасных изделий этого производителя - в ноябре 2018 года и январе 2019-го. Пробы направили в в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Ответ, который оттуда пришел, ужасает: «установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов, в пробах выявлен офлоксацин, энрофлоксацин и антибиотик тетрациклиновой группы».

Причем этими опасными сосисками торговали не только в Волгоградской области. Эту, напичканную антибиотиками продукцию, обнаружили в продаже и в Краснодарском крае и в и Республике Адыгея. Там специалисты провели еще и свои исследования и выявили новые нарушения. Так, по результатам исследований ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» в колбасе «Царицынского комбината» нашли крахмал, камедь и изолированный соевый белок, о которых в составе на упаковке и не упоминалось.

Управление Россельхознадзора подал в суд на волгоградского горе-изготовителя, и выиграл. Суд оштрафовал предприятие на 500 тысяч рублей.

- Также у предприятия отозваны декларации соответствия на продукцию животного происхождения, - уточняют в ведомстве.

ВАЖНО!

Если человек будет регулярно употреблять в еду продукцию, которая содержит антибиотики, его организм перестанет воспринимать эти препараты, как лекарство. То есть развивается иммунитет к антибиотикам этой группы. Впоследствии, это затруднит выбор препаратов для лечения воспалительных процессов. Кроме того, человек становится более уязвим к инфекциям. А у некоторых антибиотики и вовсе могут вызвать сильные аллергические реакции.

ДЛЯ СПРАВКИ

ООО «Царицынский комбинат» - предприятие, которое выпускает колбасные изделия и мясные деликатесы под торговыми марками «Волгоградский мясокомбинат» и «Добрый колбасник».

ИСТОЧНИК KP.RU