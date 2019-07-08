В Волгограде судят таджиков, у которых нашли 150 свертков с героином

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-08T15:29:46+03:00

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В Волгограде на скамье подсудимых оказались два 30-летних таджика. Эти мужчины приехали в наш регион на заработки. Но не на полях пахать они прибыли, как их другие земляки, они выбрали более легкие деньги: решили торговать у нас наркотиками. Причем сразу героином и в крупных размерах. Теперь до старости будут за решеткой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, таджики нашли в интернете поставщика героина. 24 сентября 2018-го они получили от него партию, и должны были расфасовать наркотик по дозам и продать через «тайники». Ночью 28 сентября 2018 на закладках таджиков и поймали сотрудники полиции. На съемной квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда у них нашли более 150 свертков с героином общей массой более 369 граммов. Расследование уголовного дела вели сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

- Свою вину мужчины признали. Прокуратура сочла собранные следователями доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело передали в суд. Таджикам грозит до 20 лет лишения свободы. Ожидать суда они будут под стражей, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU