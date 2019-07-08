Волгоградцев просят помочь в поисках водителя, сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-08T15:07:43+03:00

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Полиция Волгограда обращается за помощью к горожанам: помогите найти сбежавшего виновника ДТП! В аварии, которая случилась 1 июля пострадал 40-летний мужчина. Он шел по краю проезжей части, когда его сбила машина. Пострадавший не запомнил ни марки, ни цвета авто. А сам виновник сбежал с места происшествия, даже не оказал первую медицинскую помощь сбитому пешеходу. А мужчина получил травмы и до сих пор находится на лечении в больнице.

ДТП произошло, напомним, 1 июля примерно в 21.25. Пешехода сбили в Дзержинском районе Волгограда - напротив дома № 62 «Б» по улице Качинцев. предположительно автомобиль виновника был темного цвета.

ГИБДД УМВД России по городу Волгограду обращается с просьбой откликнуться очевидцев и свидетелей, а также водителей: если вы в это время были по вышеуказанному адресу и у вас осталась запись с видеорегистраторов данного происшествия, сообщите об этом по телефонам: 02, 93-21-31, 93-30-76, 8-999-744-84-33.

ИСТОЧНИК KP.RU