В Волгограде иномарок меньше, чем в других мегаполисах России

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-08T14:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что Волгоград по многим параметрам уступает другим городам-миллионникам России - это не новость. Но удивительное заключение сделали эксперты «Автостата»: оказывается, волгоградцы иномаркам предпочитают автомобили отечественного производства. В списке из 16-ти мегаполисов страны, где проводили анализ, Волгоград занимает 15-ю строчку.

Конечно, самый большой автопарк иномарок находится в Москве: там их почти 84% от всего числа машин. Чуть меньше - 81,4% - доля иномарок в Питере. В Новосибирске иномарки составляют свыше 80% местного автопарка. В Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам (74 – 75% парка занимает продукция зарубежных производителей).

В Волгограде процент иномарок от общего числа машин составляет всего 62,7%. Меньше только в Самаре - 59,4%. Но, если в центре Поволжья, как подчеркивают аналитики, исторически сложилась любовь жителей к машинам марки «Лада», то волгоградцы покупают отечественные авто, потому, что они дешевле их иностранных аналогов. Так что мы опять в аутсайдерах не по причине любви к российскому автопрому, а из-за бедности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU