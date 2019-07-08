Под Волгоградом два малолетних уголовника сбежали из спецшколы и угнали две машины

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-08T14:21:09+03:00

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Этим юным волгоградским мальчишкам всего по 15 лет, а на их счету уже несколько краж и мошенничеств. А теперь к их «послужному списку» добавился еще и угон авто. Да не одного, а нескольких. Не остановили юношей даже решетки в спецшколе, где они обучались в последнее время.

7 июня в полицию обратился директор школы закрытого типа из Октябрьского района Волгоградской области. Он заявил, что из его спецшколы сбежали два 15-летних подростка. Чуть позже в тоже отделение полиции пришел мужчина с заявлением о пропаже: угнали его «Волгу», припаркованную у дома.

Через время еще одно заявление об угоне поступило в полицию Котельниковского района. Там угнали «десятку». Причем на месте угнанной легковушки нашли как раз ту самую пропавшую «Волгу».

Сложив воедино картину преступлений, правоохранители поняли, что оба угона - дело рук сбежавших подростков. По «горячим» следам их быстро задержали.

- Мальчишки во всем сознались. Оправдывались, мол, решили погулять, не дожидаясь каникул. Сначала угнали «Волгу», где хозяин оставил ключи в замке зажигания, а когда в ней закончился бензин, нашли другую незапертую машину. Но и в «десятке» закончилось горючее, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Сейчас материалы переданы в СУ СК для дальнейшего проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU