Беременную астраханку поймали на сбыте убийственной «синтетики»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-08T13:44:20+03:00

Женщину уже неоднократно лечили от зависимости, но она опять стала принимать наркотики

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Каждый день в стране ловят и отправляют за решетку тех, кто занимается распространением наркотиков. Попадаются и на продаже и отъявленные наркоманы, и совсем молодые подростки. А вот в Астрахани на торговле «синтетикой» попалась 27-летняя женщина, которая, как оказалось, не только одна воспитывает 10-летнего сына, но еще и беременная вторым ребенком. Но даже это не остановило астраханку на ее «пути в бездну». Женщина ведь не только торговала наркотиками, она их еще и употребляла сама.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, беременная женщина распространяла среди своих друзей-наркоманов так называемую «скорость» (мощнейший психостимулятор амфитаминового ряда). Продавала через тайники.

Женщина уже состояла на профилактическом наблюдении в наркодиспансере. Но опять взялась за старое.

- Данное преступление было выявлено сотрудниками наркоконтроля. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал следователь СУ МВД по региону Ильнур Мурзашев.

ИСТОЧНИК KP.RU