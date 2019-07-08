2019-07-08T13:14:20+03:00
Общество

Мостовой переход через Волжскую ГЭС закрыли для большегрузов

Ограничения для фур действуют с 8 июля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В целях сохранения нового асфальта, на мост в жару не будут пускать грузовики массой выше 3,5 тонн.В целях сохранения нового асфальта, на мост в жару не будут пускать грузовики массой выше 3,5 тонн.
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На мостовом переходе по Волжской ГЭС работа кипит круглосуточно: строители в ускоренном темпе ремонтируют обветшалые конструкции и дорожное покрытие. Впервые его капитально обновляют с 1961 года и выделили на эти цели почти 125 миллионов рублей. Работы много, при этом транспортный поток полностью ни разу не перекрывали. Но, чтобы уменьшить нагрузку в период ремонта, и сохранить только уложенное асфальтовое покрытие, решили на время жары ограничить движение большегрузов по мосту.

Ограничения вводятся в 8 июля и продлятся до 30 сентября. В этот период на мост запрещено заезжать грузовикам массой более 3,5 тонн. Правда, ограничения установлены только на время палящего солнца - с 7.00 до 21.00.

- В целях исполнения ограничительных предписаний на въезде в Волжский работает передвижной пункт весового контроля, - уточняют в мэрии Волжского.

Жителей города и водителей транзитного грузового автотранспорта просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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