Под Астраханью при загадочных обстоятельствах утонул трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-08T13:15:28+03:00

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Трагическое ЧП произошло в Астраханской области: утонул трехлетний ребенок. Но в этом происшествии остается много загадок и вопросов, на которые теперь предстоит ответить следователям СУ СК по региону.

Случилось это 6 июля. В солнечный субботний день несколько семей из села Поды Черноярского района Астраханской области отправились на природу в займище. Взяли, как водится, запасы еды и воды, прихватили с собой и детей. Расположились на полянке, и пока мама трехлетнего малыша занималась приготовлением пищи, ребенок сбежал. Ушел в неизвестном направлении.

Несколько часов родители, полиция и спасатели искали мальчишку по всей округе. Нашли его аж в восьми километрах на северо-востоке от села Поды - в водоеме затона «Максимкин». Ребенок был мертв, он утонул. Вопрос, как он там оказался.

- Неподалеку от места трагедии обнаружена пластиковая трубка для подводного плавания, - рассказывают «КП-Волгоград» следователи СУ СК по Астраханской области. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи вновь и вновь обращаются к родителям: не оставляйте своих детей без присмотра, не отпускайте одних купаться на водоемы – не идите у них на поводу! Будьте внимательны не только к своим, но и чужим детям, которые остались без контроля и внимания родителей. Ведь они – самое дорогое, что у нас есть!

ИСТОЧНИК KP.RU