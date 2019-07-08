2019-07-08T12:11:11+03:00
Общество

Лариса Долина поздравит Волжский с юбилеем за два миллиона рублей

Еще почти в четыре миллиона рублей обойдется городу праздничная сцена
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лариса Долина выступит в Волжском на праздничном концерте 27 июля.Лариса Долина выступит в Волжском на праздничном концерте 27 июля.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В этом году Волжский планирует отметить свое 65-летие с большим размахом. Гулять будут два дня - 27 и 28 июля. По такому случаю власти запланировали массу мероприятий и сразу несколько концертов, причем с приглашенными звездами. Ранее стало известно, что поздравлять волжан с юбилеем приедет Дима Билан. Сегодня стало известно, что вторым хедлайнером празднований станет Лариса Долина.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за выступление Ларисы Долиной Волжский заплатит 1,9 миллиона рублей. Срок исполнения контракта обозначен - до 27 июля (точное время и место концерта еще утверждается, следите за программой «КП-Волгоград»).

Напомним, что Билан обойдется городу в два с половиной раза дороже - 5 миллионов рублей.

А вообще на празднике Вожского власти в этом году решили не экономить. Для таких высоких гостей к юбилею на площади Ленина установят огромную сцену. Ее обустройство обойдется бюджету почти в 4 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона потратят только на художественное оформление, еще 1,8 миллиона - на светодиодные экраны и передвижную телестанцию. 720 тысяч рублей - расходы на доставку, монтаж и демонтаж сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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