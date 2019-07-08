По требованию астраханцев на Волжской ГЭС сохранят повышенные сбросы воды в Волгу

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-08T11:47:47+03:00

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Такой мелкой и обезвоженной Волгу не видели уже полвека. Когда в середине июня 2019-го уровень воды в реке снизился до 228 сантиметров (что ниже среднемноголетней величины с 1960 года почти на 2 метра) астраханские ихтиологи забили тревогу. Резкое снижение воды и жара, которая установилась в Астраханской области, привели к гибели рыбы. По данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспийНИРХ»), заморные явления массово зафиксированы на участках со слабой проточностью воды или имеющих слабую гидравлическую связь с водотоками. Кроме того, вода в Волге «зацвела» намного раньше, чем в предыдущие годы. Чтобы не довести до катастрофы, с 10 июня по требованию Росводресурсов попуски воды на ГЭС Волжско-Камского каскада повысили до уровня 5500±200 кубометров в секунду. Это позволило удержать уровень воды в Волге хоть на критически низком уровне. 4 июля Межведомственная рабочая группа (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ вновь решала, как избежать катастрофы на Волге. По прогнозам Росгидромета, в июле и августе осадки на большей части водосборного бассейна каскада ожидаются в пределах нормы, а приточность воды в Волгу будет заметно ниже нормы.

Молодь рыб, погибшая в прибрежном пересохшем водоеме. Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспийНИРХ».

Представители Астраханской области в очередной раз продемонстрировали факты гибели рыбы, которая происходит в их регионе из-за высокого прогрева обмелевших водотоков. Поэтому, по требованию представителей Росрыболовства, Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и депутатов Госдумы на заседании решили продолжить увеличенные сбросы на Волжской ГЭС: со средними расходами 5300-5500 кубометров в секунду. Это позволит хотя бы сохранить уровень воды на прежних отметках.

ИСТОЧНИК KP.RU