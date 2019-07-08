В Волгограде мажора на "Мерседесе" повторно поймали пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-08T11:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые мажоры настолько привыкли, что им все сходит с рук, что их не останавливает ни лишение прав, ни законы, ни даже страх. Но и на них находят управу. Одного такого сотрудники дорожно-патрульной службы задержали в Красноармейском районе Волгограда. Полицейские остановили у дома по улице Макарова автомобиль «Мерседес-Бенц». За рулем сидел 37-летний мужчина, и он явно был выпившим. Однако, пройти медосвидетельствование он категорически отказался. Правоохранители пробили водителя по базе и выяснилось, что он мало того, что сел за руль выпившим, так еще и без прав. Его ранее лишили права управления автомобилем на полтора года и все по той же причине - за вождение в нетрезвом виде.

- Сейчас волгоградцем занимаются дознаватели, решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». А санкция данной статьи уже предусматривает не просто лишение прав, а лишение свободы сроком до двух лет, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU