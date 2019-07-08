2019-07-08T10:44:24+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали пиромана, спалившего чужую дачу

Мужчина бросил в деревянном домике окурок и спровоцировал пожар
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Деревянный дом вспыхнул от непотушенного окурка.Деревянный дом вспыхнул от непотушенного окурка.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В полицию Волгограда обратился 42-ллетний житель Советского района. Пришел со своей бедой: у него сгорел дачный домик. Точнее не сам сгорел, а, как показала экспертиза, его сожгли. Именно найти виновника ЧП и предстояло правоохранителям.

И они нашли. Причем довольно быстро. Оказалось, что пожар - дело рук 31-летнего ранее судимого волгоградца.

Накануне происшествия этот мужчина распивал спиртные напитки с родственниками пострадавшего волгоградца. Именно он курил в доме, и бросил на пол непотушенный окурок, от него и вспыхнул деревянный домик.

- По данному факту проводится проверка. По ее окончании материалы передадут в ГУ МЧС России по Волгоградской области для возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем». По этой статье виновнику грозит до одного года лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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