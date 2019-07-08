2019-07-08T11:46:10+03:00
Спорт

«Зенит» привезет в Волгоград «Большой фестиваль футбола»

Спортивный праздник пройдет 13 июля на «Волгоград Арене»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с официальной группы "Большой фестиваль футбола"Фото с официальной группы "Большой фестиваль футбола"
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13 июля на «Волгоград Арене» пройдет футбольный праздник, и речь не только о первом домашнем матче «Ротора» на своем стадионе в сезоне ФНЛ 2019/2020 годов. В этот же день футбольный клуб «Зенит» вместе с Газпромбанком устроят в Волгограде «Большой фестиваль футбола».

Этот фестиваль шагает по России, и Волгоград станет седьмым и последним в списке городов, где пройдет такое удивительное мероприятие. Гостей ждут более 30 детских и семейных аттракционов, мастер-классы, интерактивные футбольные площадки и море позитива.

- На фестивале ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогут попробовать свои силы в футболе. А шесть лучших игроков из Волгограда «Зенит» пригласит к себе на тренировочный сбор, - рассказывают в региональном комитете физкультуры и спорта.

Кроме того, питерский клуб привезет в Волгоград на фестиваль кубок чемпионов России, который отдан «Зениту» на вечное хранение. Любой желающий сможет с ним сфотографироваться: для этого на «Волгоград Арене» устроят специальную фотозону.

Начало фестиваля - в 10.00 (на территории у "Волгоград Арены"). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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