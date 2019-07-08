2019-07-08T09:35:07+03:00
Происшествия

Из горящего общежития среди ночи эвакуировали 120 человек

Трехлетний малыш и женщина пострадали на пожаре в Камышине
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Камышанам из-за пожара пришлось провести ночь не дома.Камышанам из-за пожара пришлось провести ночь не дома.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Беспокойная ночь выдалась 8 июля 2019 года для жителей города Камышина Волгоградской области. Вскоре после полуночи загорелось девятиэтажное общежитие в 11-м квартале. Огонь охватил вентиляционную шахту дома, полыхали и вещи. К приезду пожарных расчетов пламя охватило уже более 70 квадратных метров помещений. Первым делом спасатели вывели из горящей многоэтажки жильцов. Эвакуировали 120 человек. И все же несколько из них успели надышаться дымом и гарью. С подозрением на отравление продуктами горения в больницу попал трехлетний малыш. К счастью, диагноз не подтвердился. Еще одна женщина в спешке подвернула ногу, ее также осмотрели врачи.

- Пожарные расчеты ликвидировали горение в половине четвертого утра, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону. - Из огня спасено семь человек. Причину пожара еще предстоит установить.

Увидели пожар - звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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