В Волжском задержали водителя, который сбил девушку и скрылся

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-08T09:14:39+03:00

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Сразу три пешехода пострадали в ДТП за прошедшие сутки 7 июля 2019 на дорогах Волгоградской области. В Волжском утром 23-летний водитель за рулем Hyundai Accent наехал на девушку на улице Шоссейной. При этом 26-летняя волжанка переходила дорогу как положено - по «зебре». Пострадавшая сейчас в больнице. Водитель предпочел скрыться с места происшествия, но его вскоре задержали. В Волгограде 41-летний пешеход вечером того же дня также попал под колеса Hyundai Accent. ДТП произошло на Первой продольной в Краснооктябрьском районе между Штеменко и Хользунова. По предварительным данным, мужчина пошел через дорогу на «красный» свет. Он также оказался на больничной койке.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло ночью в области на дороге Котельниково - Нагавская. 41-летний мужчина вышел на трассу из-за стоящего автомобиля. Скорее всего, 53-летний водитель на «Форд Фокус» не успел отреагировать на появление внезапно возникшего из темноты человека.

- В результате ДТП госпитализированы три пешехода, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU