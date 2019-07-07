2019-07-07T22:13:44+03:00
Спорт

«Ротор» разгромил курский «Авангард»: 3:0

Волгоградский клуб начал новый сезон ФНЛ с победы
Юлия Данильченко
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Фото: ФК РоторФото: ФК Ротор
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Сегодня, 7 июля, на стадионе «Трудовые резервы» в Курске в семь вечера сыграли волгоградский «Ротор» и команда «Авангарда». В матче первого тура первенства ФНЛ-2019 сине-голубые одержали уверенную победу.

Надо сказать, что исходя из турнирной таблицы лиги, «Ротор» явно уступал своему противнику, но тем интересней сложилась игра. В первом же тайме Игорь Горбунов оформил красивый гол в ворота противника. Несмотря на то, что игра была открыта, соперники не смогли сравнять счет. Во втором тайме Горбунов пробил второй гол – на 56-ой минуте. А на 86-й забил Владимир Лобкарев.

АВАНГАРД - РОТОР. ИГОРЬ МЕНЬЩИКОВ.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Байрыев, Ненахов (Николаев, 89), Хомуха, Султонов (Лобкарев, 71), Фатуллаев, Алейник (Самсонов, 81), Горбунов (Попов, 78), Булия, Саная (Муллин, 75).

АВАНГАРД - РОТОР. МУРАТ ИСКАКОВ.

Предупреждения: Ковалев, 13. Гоцук, 18. Чиркин, 19. Касаев, 26.

Удаление: Ковалев, 23.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

7 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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