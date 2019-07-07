Полсотни волгоградских талантов готовятся к фестивалю «Таврида-АРТ»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-07T16:39:26+03:00

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С 20 по 26 августа в Крыму состоится традиционный фестиваль «Таврида — АРТ», который объединит более тридцати тысяч молодых талантов. От Волгоградской области участие в мероприятии примут полсотни активистов. Не все из них определены – стать членом большой команды может любой желающий. Как участником, так и гостем. Зарегистрироваться в команду можно на официальном сайте форума до 10 июля, а подать заявку в качестве зрителя до 3 августа 2019 года.

- Программа «Тарвида — АРТ» включает творческие мастер-классы с признанными деятелями арт-индустрии, карнавальные «арт-шествия», поэтические и рэп-батлы. Каждый вечер главная сцена будет превращаться в концертную площадку — запланированы встречи с Сергеем Лазаревым, Леонидом Агутиным, Гариком Сукачевым, Найком Борзовым, Вячеславом Бутусовым и другими звездами российской эстрады, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Этот форум существует с 2015 года. Каждый сезон он объединяет тысячи талантливых и перспективных молодых людей со всех уголков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU