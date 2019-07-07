В селах Волгоградской области появятся новые пожарные депо

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-07T13:36:30+03:00

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Сразу в нескольких районах Волгоградской области в ближайшее время появятся новые пожарные депо. Речь идет о пунктах на станции Лапшинская Котовского района, в селах Сосновка Руднянского района, Усть-Грязнуха Камышинского района и Лозное Дубовского района. Несмотря на то, что сегодня на территории региона работают 74 подразделения, в которых трудится почти тысяча спасателей, такие объекты жизненно необходимы. Учитывая климатические условия и высокую пожароопасность, власти решили увеличить количество пожарных депо.

- В указанных населенных пунктах строители возвели здания административно-бытового комплекса и гаража на два пожарных автомобиля; проложили наружные и внутренние инженерные сети; завершают отделку внутренних помещений и благоустройство территорий, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в июле в 50 населенных пунктах региона введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU