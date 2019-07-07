2019-07-07T11:18:07+03:00
Происшествия

В Городище мужчина погиб за рулем самодельного трицикла

Он не справился с управлением
Юлия Данильченко
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Трагичное ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области накануне, 6 июля. Пострадавшего 29-летнего мужчину рядом с опрокинувшимся трициклом увидели очевидцы, они и вызвали карету «скорой помощи». С множественными травмами его госпитализировали в ближайшую больницу и, несмотря на все старания врачей, водитель погиб в медучреждении.

К месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, которые установили все обстоятельства смертельного происшествия. Все случилось недалеко от поселка Новая Надежда около восьми часов вечера.

- 29-летний водитель, управляя незарегистрированным самодельным трициклом, двигаясь по грунтовой дороге вдоль оросительного канала со стороны поселка Новая Надежда в сторону поселка Аэропорт, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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