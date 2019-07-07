Под Волгоградом мошенник украл 200 тонн семян подсолнечника и продал за 1,5 миллиона

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-07T10:20:26+03:00

Мужчине дали почти девять лет тюрьмы

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Киквидзенский районный суд вынес приговор 40-летнему мужчине. Его обвинили в мошенничестве и дали 8,8 лет колонии строгого режима. Преступление произошло в январе 2016 года.

- Осужденный обнаружил объявление в сети Интернет о необходимости привлечения грузовых автомашин для перевозки партии семян подсолнечника со склада поставщика в Киквидзенском районе на склад покупателя, расположенный в городе Невинномысск. Решив обманным путем завладеть товаром, мужчина откликнулся на объявление и, представившись владельцем парка большегрузов, предложил поставщику свои услуги по перевозке, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина продал весь груз на заводах по сниженной цене, выручив за товар полтора миллиона рублей. А общий ущерб превысил 4,5 миллиона. Его оперативно задержали. Преступник уже отбывает наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU