В Камышине мотоциклист сбил коляску с 3-месячным малышом и скрылся

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-07T08:40:32+03:00

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Трехмесячного мальчика доставили в больницу Камышина вечером 6 июля. Как рассказала мама малыша, коляску с младенцем сбил мотоциклист. В то время как ребенок получил серьезные травмы, виновник аварии попросту скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства этого вопиющего случая. Около семи часов вечера мамочка вместе с сыном гуляли возле своего дома в четвертом микрорайоне. Скоростной режим во дворах жилых домов всегда ограничен, но лихач на мотоцикле этого не знал. Он пронесся по улице и зацепил коляску.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии с пострадавшим проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU