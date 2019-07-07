В Камышине мотоциклист сбил коляску с 3-месячным малышом и скрылся
Трехмесячного мальчика доставили в больницу Камышина вечером 6 июля. Как рассказала мама малыша, коляску с младенцем сбил мотоциклист. В то время как ребенок получил серьезные травмы, виновник аварии попросту скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи.
Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства этого вопиющего случая. Около семи часов вечера мамочка вместе с сыном гуляли возле своего дома в четвертом микрорайоне. Скоростной режим во дворах жилых домов всегда ограничен, но лихач на мотоцикле этого не знал. Он пронесся по улице и зацепил коляску.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии с пострадавшим проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU