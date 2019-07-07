Росгидромет прогнозирует низкий приток воды на Волге в июле

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-07T08:32:29+03:00

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Во втором квартале 2019 года ситуация в водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная: работа идет в штатном режиме, а наполненность – 88%. Но это изменится летом – так прогнозируют специалисты Росгидромета. Уже в июле приток воды в водохранилища резко сократится на 20-60% ниже нормы, что может привести к нештатным ситуациям.

На заседании Межведомственной рабочей группы, которое состоялось 5 июля, обсудили пути решения возникшей проблемы маловодья.

- Учитывая прогноз Росгидромета, участники МРГ отметили необходимость незамедлительного планирования и принятия мер Росморречфлотом, Росрыболовством и субъектами Российской Федерации, направленных на предотвращение нештатных ситуаций на лимитирующих судоходство участках внутренних водных путей, объектах рыборазведения и водообеспечения населения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Росводресурсов.

Ситуация находится на контроле федерального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU