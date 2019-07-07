МЧС предупреждает: в Волгоградской области высокая опасность пожаров

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-07T07:58:25+03:00

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Сегодня, 7 июля, в юго-западных районах Волгоградской области возможны крупных лесных пожаров. В понедельник и вторник эта зона значительно расширится и достигнет Волгограда. Специалисты прогнозируют 4 и 5 классы горимости лесов, камышовых зарослей и травы. Причинами ЧП могут стать не только высокие температуры, но и пренебрежение со стороны людей элементарными правилами безопасности.

МЧС предупреждает: лучше воздержаться от отдыха в лесах, а если случилось отдыхать на природе – ни в коем случае не разводить костры! Это опасно не только масштабным возгоранием, но и для жизни самих отдыхающих.

- В настоящее время в ряде сельских поселений муниципальных районов Волгоградской области действует особый противопожарный режим, предусматривающий комплекс дополнительных противопожарных мер. Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ, - напомнили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU