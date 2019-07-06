2019-07-06T16:50:59+03:00
Происшествия

15-летний волжанин случайно подстрелил из пневмата сверстника

Пострадавший обратился в больницу
Юлия Данильченко
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ЧП случилось в Волжском еще 5 июля: в одном из дворов города-спутника 15-летний парень случайно выстрелил в сверстника. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают полицейские. Известно, что виновник происшествия в тот вечер вместе с друзьями играл возле своего дома. Откуда у него взялся пневматический пистолет пока неизвестно. Скорее всего, стащил у отца.

В какой-то момент подросток нажал на курок, пуля угодила в ногу 15-летнего школьника. Рана оказалась серьезной, пришлось обращаться в одну из больниц Волжского, где ему поставили диагноз «ранение бедра из пневматического пистолета» и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, мальчик находится дома, а с ранившим его подростком проводится беседа.

Как сообщили КП-Волгоград в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия и степень причиненного вреда устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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