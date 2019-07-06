2019-07-06T15:16:16+03:00
Звезды

6 июля на центральном рынке волгоградцев ждут латиноамериканские танцы

Всех желающих обучат сальсе, бачате и кизомбе
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрииФото: пресс-служба мэрии
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С семи часов вечера на площади фуд-корта Центрального рынка в Волгограде будет по-настоящему жарко: полсотни профессионалов зажигательно станцуют сальсу, бачату и кизомбе. А после все присутствующие смогут взять уроки у лучших хореографов города-героя.

- А в воскресенье для волгоградцев на сценической площадке пройдет концерт волгоградской группы «Субботний вечер», которая исполнит акустические версии популярных песен. Мероприятие начнется в 20-00, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

На всех мероприятиях волгоградцев ждет не только развлечение, но и комфорт: от жары поставили семь теневых навесов, смонтировали систему искусственного тумана, которая охлаждает воздух. Кстати, с момента благоустройства на Центральном рынке уже провели множество различных праздников: фестиваль ко Дню всех влюбленных, фестиваль здорового образа жизни «Green Fest», весенняя фермерская ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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