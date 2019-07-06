2019-07-06T13:44:52+03:00
Наука

На берегу Волги нашли останки первобытного бизона возрастом 10 тысяч лет

Ученые полагают, что на месте раскопок находится кладбище древних животных
Юлия Данильченко
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Пресс-служба музея-заповедника «Старая Сарепта».Пресс-служба музея-заповедника «Старая Сарепта».
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Удивительное открытие совершила научная группа музея-заповедника «Старая Сарепта» на берегу Волги в Волгоградской области: во время очередных раскопок ученые нашли 50 костей, принадлежавших древним животным, которые здесь обитали и погибли. Основная часть этих останков принадлежат первобытному бизону (Bison Priscus).

Ценные экспонаты нашли сотрудники Роман Мурихин и Павел Мясников. Именно благодаря этим людям палеонтологи смогут изучить редкие экспонаты, описать жизнь и возможно причины смерти найденных особей. Уже известно, что эти бизоны существовали более десяти тысяч лет назад.

- По предварительным данным место находок можно охарактеризовать как кладбище древних животных, обитавших примерно 300 тысяч лет назад. Изучение палеонтологических материалов продолжается. Будем сообщать вам о результатах, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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