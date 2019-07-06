За сутки в Волгоградской области сгорели четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-06T12:14:00+03:00

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Сразу четыре автомобиля тушили сотрудники МЧС по Волгоградской области за минувшие сутки. Первое ЧП произошло в Новоаннинске 5 июля в обеденное время. Здесь вспыхнул «Мерседес» 92-го года выпуска. Спасатели затушили иномарку всего за четверть часа, никто не пострадал. А причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

В тот же день около полуночи в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки загорелся грузовик «ДАФ». Из-за аварийный режим работы тормозной системы загорелась покрышка заднего колеса. Водителю также удалось избежать травм благодаря оперативности пожарных.

Примерно в это же время с разницей в пять минут в Дубовке на улице Циолковского владелец «Ауди» увидел дым из гаража – там полыхала его «ласточка». А через двадцать минут, 6 июля в 00:22, в Иловле на улице Котово огонь охватил «двенадцатую». В последних двух случаях причина одна:

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU