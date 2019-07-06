Двухлетний малыш обморозил ножки по вине нерадивой матери из Астрахани

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-06T10:45:08+03:00

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Двухгодовалого малыша привезли в больницу Ахтубинска с серьезным переохлаждением 31 января 2019 года. У ребенка диагностировали обморожение ножек 1 степени. Спасли малыша от страшной смерти сотрудники МЧС, которые проводили мероприятия по профилактике пожарной безопасности и зашли в дом. А едва не погубила собственного ребенка 27-летняя мать.

- Следствием и судом установлено, что 31 января 2019 года мать троих детей ушла из дома с ребенком, оставив двухлетнего малыша в неотапливаемом помещении с 7-летней сестрой, заведомо зная, что в силу своего возраста малолетние дети лишены возможности проявить о себе заботу и принять меры к самосохранению, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Мать обвинили по статье в оставлении в опасности своего малолетнего ребенка. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Женщине дали всего полгода условно.

ИСТОЧНИК KP.RU