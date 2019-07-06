2019-07-06T10:07:23+03:00
Происшествия

В горящей пятиэтажке под Волгоградом 15 человек эвакуировано, один госпитализирован

Житель одно из квартир нарушил правила безопасности и поджег балкон
Юлия Данильченко
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55-летнего мужчину, проживающего в пятиэтажном доме в Михайловском районе Волгоградской области, едва удалось вытащить из пылающей квартиры. ЧП случилось в полночь 6 июля. Десятки людей оказались в плену огня: многоэтажка по улице Рубежная загорелась внезапно, когда все уже спали.

Быстро оповестив о ЧП службы спасения, жильцы оставались в квартирах, дожидаясь помощи. Все оказалось серьезно: прибывшие на место сотрудники МЧС решили эвакуировать всех из подъезда, в котором находился очаг воспламенения.

Как выяснилось один из владельцев что-то поджег на балконе. Спасатели ликвидировали пламя всего за 12 минут.

- Есть пострадавший. Эвакуировано 15 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Получивший ожоги мужчина находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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