2019-07-06T08:46:13+03:00
Спорт

У волгоградского «Ротора» новая форма

На экипировке футболистов появилась Родина-мать
Юлия Данильченко
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Фото: ФК "Ротор"Фото: ФК "Ротор"
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Футболисты ФК «Ротор» не только регулярно тренируются, но и готовы презентовать новую официальную форму для сезона 2019. Два варианта экипировки уже обнародованы, а вот третий спортсмены раскроют 11 июля в конференц-зале «VolgaHall» отеля «Хэмптон от Хилтон Волгоград Профсоюзная». Кстати, на встрече болельщиков ждут сюрпризы.

Первый комплект, в котором команда планирует играть - синий, другой белый. Все вполне традиционно. Но на этот раз майки украсит новая эмблема.

- В юбилейный для клуба сезон форму украсит главный символ Волгограда - скульптура «Родина-мать зовёт!». Фамилии на спине нанесены по дуге. Номер украшает фишка - "FCRV", а рукав - год основания - "1929", - рассказали КП-Волгоград в ФК «Ротор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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