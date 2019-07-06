2019-07-06T08:12:10+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 15-летний водитель скутера врезался в «Ладу»: двое детей в больнице

Юноша не справился с управлением
Юлия Данильченко
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Мальчишек отвезли в больницу.Мальчишек отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В пятницу 5 июля в Волгоградской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали тринадцать человек. В одной из аварий пострадали сразу двое подростков. Случилось это в Новоаннинском районе в районном центре около одиннадцати часов вечера.

15-летний юноша вместе с 14-летний другом катались на скутере «Скуба». Они выехали на пересечение Луначарского и Заречной. Напротив 86-го дома двухколёсный транспорт по касательной врезался в «Ладу Гранту». Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, школьник находился на второстепенной дороге и банально нарушил безопасную дистанцию.

Медики осмотрели ребят: из-за серьезных ушибов их решили госпитализировать.

- В результате ДТП водитель и 14-летний пассажир скутера получили различные травмы и были доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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