Под Волгоградом 15-летний водитель скутера врезался в «Ладу»: двое детей в больнице
В пятницу 5 июля в Волгоградской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали тринадцать человек. В одной из аварий пострадали сразу двое подростков. Случилось это в Новоаннинском районе в районном центре около одиннадцати часов вечера.
15-летний юноша вместе с 14-летний другом катались на скутере «Скуба». Они выехали на пересечение Луначарского и Заречной. Напротив 86-го дома двухколёсный транспорт по касательной врезался в «Ладу Гранту». Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, школьник находился на второстепенной дороге и банально нарушил безопасную дистанцию.
Медики осмотрели ребят: из-за серьезных ушибов их решили госпитализировать.
- В результате ДТП водитель и 14-летний пассажир скутера получили различные травмы и были доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU