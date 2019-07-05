Астраханские арбузы уже в продаже

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-05T17:03:00+03:00

В Астрахани уже продали более тысячи тонн арбузов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На прилавках магазинах и рынков в Волгограде и Астрахани уже появились первые арбузы. Но многие сомневаются - откуда полосатики и не опасно ли их есть. Астраханский минсельхоз успокаивает: «С 1 июля началась реализация традиционной для области сладкой продукции». Так что спросите документа у продавца. Если арбузы астраханские, значит, они «правильные» и есть их уже можно без опаски.

- К 5 июля объем проданных арбузов и дынь составляет более тысячи тонн. Реализуют бахчевые хозяйства Ахтубинского, Камызякского, Енотаевского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов области. Вся продукция прошла предпродажную подготовку и полностью соответствует требованиям ГОСТов, - сообщили «КП-Волгоград» в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Поставляют астраханские бахчеводы экологически чистые арбузы в различные торговые сети и рынки многих регионов России.

Полезная памятка от Роспотребнадзора: шесть правил, как не отравиться арбузом

1. Не покупайте арбузы на газонах, обочинах дорог, остановках, во дворах домов, около рынков. А только на рынках, в продовольственных магазинах, с торговых лотков, палатках оборудованных навесами

2. Арбузы и дыни должны лежать на поддонах и подтоварниках. На ценниках должно быть наименование товара, цена за вес товара, дата, печать и подпись.

3. Продавцы только в спецодежде и с медкнижками.

4. Не покупайте половинки!

5. Прежде, чем дома разрезать арбуз или дыню, тщательно вымойте их проточной водой с мылом

6. Разрезанный ешьте сразу. В холодильнике он хранится не больше суток.

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Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU