За полгода Волгоградская область собрала 34 миллиарда налогов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-05T16:24:25+03:00

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В Волгоградской области подсчитали, сколько налогов поступило в региональный бюджет за первое полугодие 2019 года. С января по июнь все волгоградские налогоплательщики принесли в казну 34,1 миллиарда рублей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее. При этом львиная доля или 98,3% доходов приходится на пять основных источников.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Федеральной налоговой службы, за шесть месяцев 2019 года в бюджет региона поступило 33,4 миллиарда рублей. 12 миллиардов или 35,3% от общей суммы обеспечил налог на прибыль организаций. На втором месте налог на доходы физических лиц, его доля в копилке составила 30,1%. За полгода волгоградцы уплатили 10,3 миллиарда налогов, что на 7,4% больше этого периода прошлого года. Еще 4,5 миллиарда принесли областной казне акцизы, следом идет налог на имущество организаций - 4,1 миллиарда, завершают список самых доходных налоговых источников патенты, «вмененка» и прочие спецрежимы. За полгода налогоплательщики пополнили бюджет на 2,5 миллиарда рублей. Здесь отмечается наибольший прирост - 8,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU