2019-07-05T16:24:25+03:00
Экономика

За полгода Волгоградская область собрала 34 миллиарда налогов

Объем налоговых поступлений вырос на 6,3%
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Жители области уплатили более 10 миллиардов налога.Жители области уплатили более 10 миллиардов налога.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Волгоградской области подсчитали, сколько налогов поступило в региональный бюджет за первое полугодие 2019 года. С января по июнь все волгоградские налогоплательщики принесли в казну 34,1 миллиарда рублей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее. При этом львиная доля или 98,3% доходов приходится на пять основных источников.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Федеральной налоговой службы, за шесть месяцев 2019 года в бюджет региона поступило 33,4 миллиарда рублей. 12 миллиардов или 35,3% от общей суммы обеспечил налог на прибыль организаций. На втором месте налог на доходы физических лиц, его доля в копилке составила 30,1%. За полгода волгоградцы уплатили 10,3 миллиарда налогов, что на 7,4% больше этого периода прошлого года. Еще 4,5 миллиарда принесли областной казне акцизы, следом идет налог на имущество организаций - 4,1 миллиарда, завершают список самых доходных налоговых источников патенты, «вмененка» и прочие спецрежимы. За полгода налогоплательщики пополнили бюджет на 2,5 миллиарда рублей. Здесь отмечается наибольший прирост - 8,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Третий этаж готов: в волгоградском Дворце спорта обновили два спортзала
С 9 июля отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Под Волгоградом на «десятке» разбились два парня
В Волгограде бизнесмен сэкономил на налогах и лишился внедорожника
Турист нашел утопленника в Волге у «Волгоград Арены»
«Ротор» в два раза снизил цены на абонементы на «Волгоград Арену»
У астраханского бизнесмена изъяли более шести тонн контрафактного пива
Под Волгоградом бухгалтер украла из аптеки почти миллион рублей
Следователи выясняют обстоятельства ЧП в речпорту Камышина: погиб рабочий
Смертельное ДТП на астраханской трассе: мать погибла на глазах 19-летнего парня
Астраханец спрыгнул с пирса на велосипеде и утонул
Канадец пытался развести волгоградского бизнесмена на 50 миллионов рублей
На Тракторном сносят незаконную автостоянку
Маршрутка подрезала троллейбус в центре Волгограда
Под Волгоградом трое малолеток за ночь обокрали одну машину и угнали вторую
На волгоградской трассе из-за кемеровчанина в ДТП пострадали 6 человек
Роспотребнадзор: под Волгоградом шесть мест пригодны для купания