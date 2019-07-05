2019-07-05T16:23:11+03:00
Общество

Третий этаж готов: в волгоградском Дворце спорта обновили два спортзала

Первый этап масштабного капремонта завершен
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже в сентябре во Дворце начнут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва.Уже в сентябре во Дворце начнут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва.Фото: Андрей ПЕТРОВ
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Как и обещали, в сентябре Дворец спорта сможет принять юных воспитанников школы олимпийского резерва. Как сообщили в администрации Волгоградской области, капитальный ремонт на третьем этаже здания уже завершен.

- Здесь полностью обновили тренерские, раздевалки, душевые, санузлы и другие помещения. Заменили все инженерные системы - отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения. И отремонтировали два спортивных зала: на пол уложили специальное покрытие, установили современное оборудование и спортивные снаряды, - рассказывают в облстрое.

Это только первый этап полного обновления Дворца спорта. Уже по ходу ремонта третьего этажа шла подготовка проектной документации для капитального ремонта помещений первого и второго этажей, кровли и всего инженерного обеспечения здания. К этим работам планируют приступить уже во втором полугодии 2019-го.

Завершить ремонт главной спортивной арены, где обычно проходят спортивные мероприятия, выставки и концерты, планируют в 2021 году.

Напомним, Дворец спорта не ремонтировали ни разу с момента постройки - 1974 года. В 2018 году профсоюз передал объект в собственность области, и началась модернизация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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