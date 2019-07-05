С 9 июля отключат горячую воду в четырех районах Волгограда

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-05T15:54:44+03:00

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Купаться в тазике и греть воду на плите волгоградцы по очереди будут вплоть до самого октября. В городе продолжаются подготовка к новому отопительному сезону и профилактические отключения горячей воды. На следующей неделе с 9 по 12 июля 2019 жители четырех районов Волгограда останутся без горячей воды. Первыми с 9 по 19 июля будут греть воду жители восьми улиц Красноармейского, включая бульвар Энгельса, проспект Героев Сталинграда и улицу Пролетарскую. Следом с 10 июля коммунальную эстафету подхватят жители улиц Чапаева, Новороссийской и Скосырева в Центральном районе. Отключения продлятся две недели. С 11 июля горячей воды не будет на пяти улицах на Баррикадах в Краснооктябрьском. Самые масштабные отключения затронут Дзержинский район. Там без удобств останутся жители семи улиц на Семи Ветрах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», во время отключений горячей воды рабочие будут ремонтировать теплотрассы и котельные. Сделать это, когда трубы под давлением, невозможно.

Полный график горячей воды в июле 2019 в Волгограде (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU