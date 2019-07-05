2019-07-05T15:53:12+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на «десятке» разбились два парня

Водитель ночью не справился с управлением, и машина улетела в овраг
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель и его пассажир в тяжелом состоянии в больнице.Водитель и его пассажир в тяжелом состоянии в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария, которая едва не унесла жизни двух молодых парней, произошла сегодня ночью, 5 июля, неподалеку от станицы Нехаевская Волгоградской области. 30-летний мужчина и его друг-одногодка отправились ночью из станицы в хутор Лобачевский. Дорога там избитая, и водитель на своей «десятке» свернул на «грунтовку». Однако ночью без освещения потерялся в пути. На очередном повороте он не справился с управлением, и легковушка покатилась в овраг. Было примерно час ночи.

Машина на скорости сбивала кусты, пока не врезалась в одно из деревьев. Удар был такой силы, что капот превратился в гармошку. Мужчины выжили, но получили тяжелые травмы.

Авария произошла ночью на проселочной дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла ночью на проселочной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водителя «десятки» увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами. Его друг пострадал серьезнее: медики диагностировали у него повреждение спинного мозга и спинальный шок. Обоих госпитализировали сначала в Нехаевскую ЦРБ, а откуда перевезли в Урюпинскую райбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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