Под Волгоградом на «десятке» разбились два парня

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-05T15:53:12+03:00

Водитель и его пассажир в тяжелом состоянии в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Авария, которая едва не унесла жизни двух молодых парней, произошла сегодня ночью, 5 июля, неподалеку от станицы Нехаевская Волгоградской области. 30-летний мужчина и его друг-одногодка отправились ночью из станицы в хутор Лобачевский. Дорога там избитая, и водитель на своей «десятке» свернул на «грунтовку». Однако ночью без освещения потерялся в пути. На очередном повороте он не справился с управлением, и легковушка покатилась в овраг. Было примерно час ночи.

Машина на скорости сбивала кусты, пока не врезалась в одно из деревьев. Удар был такой силы, что капот превратился в гармошку. Мужчины выжили, но получили тяжелые травмы.

Авария произошла ночью на проселочной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водителя «десятки» увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами. Его друг пострадал серьезнее: медики диагностировали у него повреждение спинного мозга и спинальный шок. Обоих госпитализировали сначала в Нехаевскую ЦРБ, а откуда перевезли в Урюпинскую райбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU