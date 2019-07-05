2019-07-05T15:35:34+03:00
Происшествия

В Волгограде бизнесмен сэкономил на налогах и лишился внедорожника

Коммерсант не доплатил государству почти 8 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще одного бизнесмена, который решил сэкономить на налогах, отправили в Волгограде на скамью подсудимых. Сотрудники УЭБиПК поймали на махинациях директора фирмы, которая занимается строительством и ремонтом железнодорожных путей.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, бизнесмен вносил в декларации ложные сведения о том, что он якобы закупал у девяти юрлиц стройматериалы или заказывал им услуги по транспортировке грузов. А на самом деле это были «фирмы-пустышки». Зато по этой схеме коммерсант сэкономил на уплате налогов 7,9 миллионов рублей.

- Свою вину директор признал. Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд. Мужчина уже добровольно погасил более 4 миллионов рублей, в целях возмещения ущерба арестован также внедорожник стоимостью 4 миллиона рублей, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханские арбузы уже в продаже
За полгода Волгоградская область собрала 34 миллиарда налогов
Третий этаж готов: в волгоградском Дворце спорта обновили два спортзала
С 9 июля отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Под Волгоградом на «десятке» разбились два парня
Турист нашел утопленника в Волге у «Волгоград Арены»
«Ротор» в два раза снизил цены на абонементы на «Волгоград Арену»
У астраханского бизнесмена изъяли более шести тонн контрафактного пива
Под Волгоградом бухгалтер украла из аптеки почти миллион рублей
Следователи выясняют обстоятельства ЧП в речпорту Камышина: погиб рабочий
Смертельное ДТП на астраханской трассе: мать погибла на глазах 19-летнего парня
Астраханец спрыгнул с пирса на велосипеде и утонул
Канадец пытался развести волгоградского бизнесмена на 50 миллионов рублей
На Тракторном сносят незаконную автостоянку
Маршрутка подрезала троллейбус в центре Волгограда
Под Волгоградом трое малолеток за ночь обокрали одну машину и угнали вторую
На волгоградской трассе из-за кемеровчанина в ДТП пострадали 6 человек
Роспотребнадзор: под Волгоградом шесть мест пригодны для купания