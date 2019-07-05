В Волгограде бизнесмен сэкономил на налогах и лишился внедорожника

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-05T15:35:34+03:00

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Еще одного бизнесмена, который решил сэкономить на налогах, отправили в Волгограде на скамью подсудимых. Сотрудники УЭБиПК поймали на махинациях директора фирмы, которая занимается строительством и ремонтом железнодорожных путей.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, бизнесмен вносил в декларации ложные сведения о том, что он якобы закупал у девяти юрлиц стройматериалы или заказывал им услуги по транспортировке грузов. А на самом деле это были «фирмы-пустышки». Зато по этой схеме коммерсант сэкономил на уплате налогов 7,9 миллионов рублей.

- Свою вину директор признал. Сейчас дело с обвинительным заключением передали в суд. Мужчина уже добровольно погасил более 4 миллионов рублей, в целях возмещения ущерба арестован также внедорожник стоимостью 4 миллиона рублей, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU