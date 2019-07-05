Турист нашел утопленника в Волге у «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-05T14:30:49+03:00

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Утопленника обнаружил приехавший в Волгоград турист, который прогуливался по новой части набережной напротив стадиона «Волгоград Арена» вечером 4 июля. Житель Челябинска спустился на нижнюю террасу и подошел к парапету, чтобы сфотографировать баржу. А когда опустил глаза, заметил в воде силуэт человека. Прибывшие на место спасатели пытались самостоятельно достать тело при помощи багров, но не получилось. Утонувший был слишком глубоко под водой. К тому времени уже стемнело, поэтому водолазы подняли его только утром в пятницу. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

- На вид мужчине 40 – 50 лет, он был одет в черные шорты и темную футболку. Дактилоскопическая экспертиза результата не дала. Личность погибшего еще предстоит установить. Следов насилия на теле нет. Скорее всего, мужчина утонул будучи в состоянии алкогольного опьянения или произошел несчастный случай, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Центральному району регионального СУ СКР Владимир Суров.

ИСТОЧНИК KP.RU