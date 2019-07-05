«Ротор» в два раза снизил цены на абонементы на «Волгоград Арену»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-05T14:23:49+03:00

Будут в продаже и дешевые билеты по сто рублей

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Буквально через неделю - 13 июля - «Волгоград Арена» вновь распахнет свои двери болельщикам «Ротора». В следующую субботу на нашем стадионе команда сине-голубых будет принимать ивановский «Текстильщик». Абонементы на все матчи предстоящего сезона, к слову, мы можете купить уже сегодня.

- Мы учли пожелания, которые поступали по ходу прошедшего Первенства от наших фанатов и отразили их в новой билетно-абонементной программе. Теперь самый дорогой абонемент «Супер-ВИП» на сектор А104 будет стоить 8500 рублей, то есть в 2,5 раза дешевле, чем в прошлом сезоне. Также на 50% снизились расценки и на остальные категории абонементной программы, - сообщают в пресс-службе клуба.

И еще одно нововведение: раньше при покупке билетов на матчи у оператора Кассир.ру через онлайн кассу взимался сервисный сбор в размере 10%. Теперь эти расходы «Ротор» берет на себя.

- Каждый болельщик очень важен для нас и поэтому, по многочисленным просьбам самый дешевый билет на матч сине-голубых будет стоить 100 рублей. По этой цене можно приобрести билеты на сектор B122, - добавляют в «Роторе».

И да, ребята из реабилитационного центра «Теплый дом», а также воспитанники спортшкол Волгограда и области по-прежнему будут получать бесплатные билеты на игры сине-голубых.

- Приглашаем на матчи и людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотим сделать посещение стадиона максимально комфортным для всех. Поэтому работаем над внедрением тифлокомментирования матчей «Ротора» для незрячих и слабовидящих болельщиков на «Волгоград Арене», - рассказывают в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU