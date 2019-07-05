У астраханского бизнесмена изъяли более шести тонн контрафактного пива
Ушлые российские предприниматели научились подделывать практически все. Сегодня на полках в магазинах можно встретить не только контрафактную молочную продукцию или водку, но даже пиво. На днях на оптовой базе в селе Солянка Наримановского района Астраханской области Сотрудники отдела регионального УЭБиПК накрыли целый склад поддельного пива. Пенный напиток, как и положено, был разлит в фирменные бутылки и даже с фирменными этикетками известных брендов. Вот только документов никаких у 60-летнего владельца этого оптового магазина на данный товар не нашлось.
- Оперативники изъяли 6400 литров пива под брендами известных мировых и отечественных производителей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Полиция завела дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU