У астраханского бизнесмена изъяли более шести тонн контрафактного пива

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-05T14:00:11+03:00

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Ушлые российские предприниматели научились подделывать практически все. Сегодня на полках в магазинах можно встретить не только контрафактную молочную продукцию или водку, но даже пиво. На днях на оптовой базе в селе Солянка Наримановского района Астраханской области Сотрудники отдела регионального УЭБиПК накрыли целый склад поддельного пива. Пенный напиток, как и положено, был разлит в фирменные бутылки и даже с фирменными этикетками известных брендов. Вот только документов никаких у 60-летнего владельца этого оптового магазина на данный товар не нашлось.

- Оперативники изъяли 6400 литров пива под брендами известных мировых и отечественных производителей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Полиция завела дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU