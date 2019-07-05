Под Волгоградом бухгалтер украла из аптеки почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-05T13:50:23+03:00

И получила за это два года условного срока

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36-летняя женщина работала бухгалтером-кассиром в одной из аптек в городе Елани Волгоградской области. Аптека небольшая, женщина сама себе и продавец и надзор, вот и решила этим воспользоваться. Стала потихоньку красть выручку, приписывая в накладные и препроводительные ведомости к сумкам инкассатора ложные суммы. Так, с мая 2017-го по сентябрь 2018-го она похитила почти миллион рублей, а если точнее - 935 тысяч. Деньги тратила на свои нужны.

Пока хищение не вскрылось. Следователи завели на нее уголовное дело, и женщина во всем созналась.

Еланский райсуд приговорил волгоградку по совокупности преступлений («хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере» и «подделка документа») к двум с половиной годам лишения свободы с приставкой «условно».

Прокуратура с таким мягким вердиктом не согласилась и обжаловала приговор. Волгоградский областной суд еще раз пересмотрел дело, но оставил срок условным. Причем наказание снизили до 2,2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU