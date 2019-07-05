2019-07-05T15:07:15+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства ЧП в речпорту Камышина: погиб рабочий

От взрыва газа погиб мужчина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Следовали устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: архив КПСледовали устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: архив КП
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Днем в пятницу, 5 июля, в речном порту города Камышина Волгоградской области случилось ЧП. На этой территории арендуют помещения и работают сразу несколько разных фирм. Инцидент произошел в пункте приема металла, расположенного на улице Нижняя, где рабочие резали баллон с воспламеняющимся содержимым. В какой-то момент прозвучал громкий хлопок, произошло воспламенение газо-воздушной смеси. В результате ЧП пострадал мужчина. С диагнозом «ожоги 100% тела» его привезли в больницу. Несмотря на старания врачей пострадавший скончался. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На месте происшествия сейчас работают и оперативные службы.

- По предварительным данным мужчина неофициально работал в коммерческой организации, где сегодня при помощи газосварочного аппарата пытался снять с горловины газового бака объемом 85 литров цветной металл. Во время работ произошло возгорание, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель камышинского следственного отдела следственного управления СКР по Волгоградской области Сергей Наумов.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, год назад на барже, пришвартованной у Волжского судоремонтного завода во время сварочных работ произошел взрыв. Три человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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