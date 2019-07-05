Смертельное ДТП на астраханской трассе: мать погибла на глазах 19-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-05T13:19:40+03:00

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Жуткая авария произошла на 1341-м километре трассы Р-22 «Каспий»: в столкновении микроавтобуса и легковушки погибла 45-летняя женщина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по Астраханской области.

Случилось это примерно в полдень 4 июля. 51-летний водитель микроавтобуса «Соболь» ехал по обочине, и вдруг начал резко разворачиваться на трассе. при этому мужчина даже не глянул, что по дороге в этот момент ехала «Лада». Микроавтобус вырулил буквально перед легковушкой. 19-летний водитель «двенашки» уже не успел избежать столкновения. Он попытался увернуть машину, потому основной удар пришелся на переднее пассажирское сидение, где была женщина. Это была мать молодого парня. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте ДТП до приезда «скорой».

- У виновника аварии медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. У 19-летнего водителя - ушиб головного мозга средней степени. Мужчин увезли в больницу, - сообщают в ведомстве.

По факту гибели женщины следователи Наримановского отдела МВД проводят процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU